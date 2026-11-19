Urząd Monetarny Singapuru uplasował tokenizowane bony o wartości 100 mln dolarów singapurskich, czyli około 77,5 mln dolarów amerykańskich. Rozliczenie sprzedaży przeprowadzono z wykorzystaniem hurtowej cyfrowej waluty banku centralnego, informuje CoinDesk.

Popyt przewyższył wartość oferty

W aukcji 6 listopada oferty złożyło pięć banków, a ich łączna wartość ponad dwukrotnie przekroczyła oferowaną kwotę. W przetargu uczestniczyły singapurskie DBS, OCBC i United Overseas Bank, a także singapurskie oddziały HSBC i Standard Chartered.

Chodzi o bony czterotygodniowe z terminem zapadalności 4 grudnia. Banki mogą wykorzystywać je jako zabezpieczenie pożyczek między uczestnikami tej samej sieci. W ubiegłym roku DBS, OCBC i United Overseas Bank wykorzystywały już tę sieć do rozliczania kredytów overnight w cyfrowych dolarach singapurskich.

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Rozliczenia przez blockchain

Urząd Monetarny Singapuru wyemitował bony bezpośrednio na własnym blockchainie, bez konieczności uzgadniania tokenów z odrębnym rejestrem praw własności. Nabywcy płacili za papiery wartościowe hurtową cyfrową walutą banku centralnego w sieci zaprojektowanej do jednoczesnego przeprowadzania pieniężnej i papierów wartościowych części transakcji.

Dyrektor zarządzający Urzędu Monetarnego Singapuru Chia Der Jiun oświadczył, że Singapore Dollar Test Network ma zostać przekształcona w usługę rozliczeniową SG Digital Ledger. W 2027 roku regulator zamierza zaprosić więcej instytucji finansowych do praktycznych testów, rozszerzyć emisję takich instrumentów i sprawdzić szersze wykorzystanie bonów jako zabezpieczenia.

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