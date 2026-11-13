新加坡当局禁止女商人爱丽丝·黄再次入境该国，背景是对可能被转运、且可能含有英伟达芯片的服务器展开调查。据CNBC报道，黄于2025年6月以Megaspeed International首席执行官、董事会主席及关键控制人的身份接受问询。

2026年2月，新加坡当局认定，没有足够证据证明黄在与该案审查的申报文件有关的问题上存在违规行为。不过，在查明她提供了不准确信息、淡化自己在Megaspeed中所发挥的作用后，当局禁止她返回新加坡。

服务器运输调查

针对包括Megaspeed International在内的多家公司和官员的调查自2025年2月起持续进行。新加坡内政部表示，正在核查经由新加坡出口至马来西亚、但未进入新加坡国内市场的服务器，是否可能随后被转运至另一目的地，这与在新加坡提交的申报文件不符。

周五，该欺诈案中的第五名人员被控41项罪名。该案涉及可能含有英伟达芯片并被出口至马来西亚的计算机服务器。根据检方在前一年3月公布的信息，更广泛案件中涉嫌交易的金额约为3.9亿美元。

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向美国提出请求

新加坡还表示，在这项已持续约一年的调查中，获得美国当局的协助有限。警方曾向美国服务器供应商Super Micro Computer Inc.请求信息，但据新加坡内政部称，该公司提供的协助有限。

新加坡于2025年7月首次向美国当局提出此事，并自同年9月起多次重申请求。该部门指出，新加坡不执行其他国家的单边出口限制，但期望企业在国际业务中考虑外国的出口管制规则。

自2022年以来，美国一直限制向中国出口最先进的英伟达人工智能芯片。在截至2025年7月的季度中，与新加坡相关的英伟达收入占比升至22%，而2023年为8%。与此同时，新加坡贸易部估计，实际运抵该国的芯片占英伟达营收不足1%。

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