Власти Сингапура запретили бизнесвумен Элис Хуан повторный въезд в страну на фоне расследования возможного перенаправления серверов, которые могли содержать чипы Nvidia. Как сообщает CNBC, Хуан допросили в июне 2025 года в качестве генерального директора, председателя совета директоров и ключевого контролирующего лица Megaspeed International.

В феврале 2026 года власти Сингапура пришли к выводу, что не располагают достаточными доказательствами совершения Хуан нарушений, связанных с декларациями, проверявшимися в рамках дела. В то же время ей запретили возвращаться в страну после того, как установили, что она предоставила неточную информацию, преуменьшая свою роль в Megaspeed.

Расследование поставок серверов

Расследование в отношении нескольких компаний и должностных лиц, в том числе Megaspeed International, продолжается с февраля 2025 года. Министерство внутренних дел Сингапура заявило, что проверяет, могли ли серверы, экспортированные через Сингапур в Малайзию без поступления на внутренний рынок, впоследствии быть перенаправлены в другой пункт назначения вопреки декларациям, поданным в Сингапуре.

В пятницу пятому лицу по делу о мошенничестве предъявили 41 обвинение. Дело касается компьютерных серверов, которые могли содержать чипы Nvidia и были экспортированы в Малайзию. По данным прокуроров, озвученным в марте предыдущего года, сумма предполагаемых операций в более широком деле составляла около 390 млн долларов.

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Запросы в США

Сингапур также заявил, что получил ограниченную помощь от американских властей в расследовании, которое продолжается около года. Полиция запросила информацию у американского поставщика серверов Super Micro Computer Inc., однако компания оказала ограниченное содействие, согласно данным Министерства внутренних дел Сингапура.

Сингапур впервые поднял этот вопрос перед американскими властями в июле 2025 года и неоднократно повторял запросы с сентября того же года. В ведомстве отметили, что страна не применяет односторонние экспортные ограничения других государств, но ожидает, что компании будут учитывать иностранные правила экспортного контроля в международной деятельности.

Соединенные Штаты ограничивают экспорт наиболее передовых чипов Nvidia для искусственного интеллекта в Китай с 2022 года. Доля доходов Nvidia, связанных с Сингапуром, выросла до 22% в квартале, завершившемся в июле 2025 года, против 8% в 2023 году. В то же время торговое министерство Сингапура оценивало, что физически поставленные в страну чипы составляли менее 1% выручки Nvidia.

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