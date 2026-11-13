Władze Singapuru zakazały bizneswoman Alice Huang ponownego wjazdu do kraju w związku ze śledztwem dotyczącym możliwego przekierowania serwerów, które mogły zawierać chipy Nvidia. Jak podaje CNBC, Huang została przesłuchana w czerwcu 2025 roku jako dyrektor generalna, przewodnicząca rady oraz kluczowa osoba sprawująca kontrolę nad Megaspeed International.

W lutym 2026 roku władze Singapuru uznały, że nie mają wystarczających dowodów na to, iż Huang dopuściła się naruszeń związanych z deklaracjami badanymi w ramach sprawy. Jednocześnie zakazano jej powrotu do kraju po ustaleniu, że podała niedokładne informacje, umniejszając swoją rolę w Megaspeed.

Śledztwo w sprawie dostaw serwerów

Śledztwo dotyczące kilku firm i urzędników, w tym Megaspeed International, trwa od lutego 2025 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Singapuru oświadczyło, że sprawdza, czy serwery eksportowane przez Singapur do Malezji, bez wprowadzenia ich na rynek krajowy, mogły zostać następnie przekierowane do innego miejsca przeznaczenia wbrew deklaracjom złożonym w Singapurze.

W piątek piątej osobie w sprawie o oszustwo postawiono 41 zarzutów. Sprawa dotyczy serwerów komputerowych, które mogły zawierać chipy Nvidia i zostały wyeksportowane do Malezji. Według informacji prokuratorów podanych w marcu poprzedniego roku wartość domniemanych transakcji w szerszej sprawie wynosiła około 390 mln dolarów.

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Zapytania do Stanów Zjednoczonych

Singapur oświadczył również, że otrzymał ograniczoną pomoc od władz amerykańskich w śledztwie, które trwa od około roku. Policja zwróciła się o informacje do amerykańskiego dostawcy serwerów Super Micro Computer Inc., jednak firma udzieliła ograniczonej pomocy, według singapurskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Singapur po raz pierwszy poruszył tę kwestię przed władzami USA w lipcu 2025 roku i wielokrotnie ponawiał zapytania od września tego samego roku. Resort zaznaczył, że kraj nie egzekwuje jednostronnych ograniczeń eksportowych innych państw, lecz oczekuje, że firmy będą uwzględniać zagraniczne przepisy kontroli eksportu w działalności międzynarodowej.

Stany Zjednoczone ograniczają eksport najbardziej zaawansowanych chipów Nvidia do sztucznej inteligencji do Chin od 2022 roku. Udział przychodów Nvidii związanych z Singapurem wzrósł do 22% w kwartale zakończonym w lipcu 2025 roku, wobec 8% w 2023 roku. Jednocześnie singapurskie ministerstwo handlu oceniało, że chipy fizycznie dostarczone do kraju stanowiły mniej niż 1% przychodów Nvidii.

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