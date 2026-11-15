美国拒绝向伯利恒神父发放签证——《耶路撒冷邮报》

美国拒绝向巴勒斯坦东正教神父伊萨·塔尔吉耶发放签证。他是伯利恒圣诞教堂堂区的主任司铎，原计划参加在马里兰州波托马克举行的“Not in Christ’s Name”会议，并参加在华盛顿国会大厦附近举行的反对以色列定居者暴力的跨宗教抗议活动。

据《耶路撒冷邮报》报道，拒签与未具体说明的国家安全考量有关。同时，美国国务院没有披露拒签的具体理由，也未说明是否考虑过为该神父作出例外处理。

神父的立场

塔尔吉耶表示，在大使馆面谈期间，他是巴勒斯坦人这一点受到大量关注。他认为，巴勒斯坦国籍和身份认同是被拒签的主要因素。

这名神父受天主教非营利组织The Vulnerable People Project邀请。他原计划与巴勒斯坦路德宗牧师蒙特尔·伊萨克一同介绍巴勒斯坦基督徒的处境，以及为何该组织认为美国受众没有看到他们生活的全貌。

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The Vulnerable People Project总裁兼创始人贾森·琼斯呼吁美国总统唐纳德·特朗普和国务卿马尔科·鲁比奥重新审议这一决定。塔尔吉耶本人表示，他希望介绍伯利恒基督教社区的生活以及其面临的挑战。

签证限制

美国国务院向该报表示，使领馆会仔细审查每一宗签证案件，只有能够证明符合美国法律要求的申请人才会获得签证。该部门一名代表补充称，每一项签证决定都是国家安全领域的决定。

此次拒签发生在针对巴勒斯坦民族权力机构护照持有人的更广泛限制背景下。根据于2026年1月1日生效的第10998号总统公告，特朗普政府暂停向持有由巴勒斯坦民族权力机构签发或认可的证件旅行的人员发放移民和非移民签证。该文件规定可基于美国利益作出个案例外，但未为神职人员设立单独例外。

伊萨克否认了The Vulnerable People Project关于他据称被拒签的消息。他表示，自己没有提交申请，因为他知道针对持有巴勒斯坦民族权力机构护照的巴勒斯坦人的限制。

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