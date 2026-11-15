USA odmówiły wizy księdzu z Betlejem — Jerusalem Post

Stany Zjednoczone odmówiły wydania wizy palestyńskiemu prawosławnemu księdzu Issie Taljiehowi, proboszczowi parafii Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Planował on wziąć udział w konferencji Not in Christ’s Name w Potomac w stanie Maryland, a także w międzywyznaniowym proteście przeciwko przemocy izraelskich osadników w pobliżu Kapitolu w Waszyngtonie.

Jak podaje Jerusalem Post, odmowę powiązano z nieokreślonymi względami bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie Departament Stanu USA nie ujawnił konkretnych podstaw odmowy ani nie sprecyzował, czy rozważano możliwość wyjątku dla księdza.

Stanowisko księdza

Taljieh oświadczył, że podczas rozmowy w ambasadzie dużą uwagę poświęcono temu, że jest Palestyńczykiem. Jego zdaniem palestyńska narodowość i tożsamość stały się głównym czynnikiem odmowy.

Księdza zaprosiła katolicka organizacja non-profit The Vulnerable People Project. Wraz z palestyńskim pastorem luterańskim Muntherem Isaakiem miał opowiedzieć o sytuacji palestyńskich chrześcijan oraz o tym, dlaczego — w ocenie organizacji — amerykańska publiczność nie widzi pełnego obrazu ich życia.

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Prezes i założyciel The Vulnerable People Project Jason Jones wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa oraz sekretarza stanu Marco Rubio do ponownego rozpatrzenia tej decyzji. Sam Taljieh zaznaczył, że chciał opowiedzieć o życiu chrześcijańskiej społeczności Betlejem i wyzwaniach, z którymi się ona mierzy.

Ograniczenia wizowe

Departament Stanu USA przekazał publikacji, że ambasady i konsulaty dokładnie sprawdzają każdą sprawę wizową, a wizy są wydawane wyłącznie wnioskodawcom, którzy mogą potwierdzić spełnienie wymogów amerykańskiego prawa. Przedstawiciel resortu dodał, że każda decyzja wizowa jest decyzją w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Odmowa nastąpiła w kontekście szerszych ograniczeń dla posiadaczy paszportów Autonomii Palestyńskiej. Zgodnie z proklamacją prezydencką nr 10998, która weszła w życie 1 stycznia 2026 roku, administracja Trumpa zawiesiła wydawanie wiz imigracyjnych i nieimigracyjnych osobom podróżującym z dokumentami wydanymi lub zatwierdzonymi przez Autonomię Palestyńską. Dokument przewiduje indywidualne wyjątki w interesie USA, jednak nie ustanawia odrębnego wyjątku dla duchownych.

Isaac zaprzeczył doniesieniu The Vulnerable People Project, jakoby odmówiono mu wizy. Według niego nie złożył wniosku, ponieważ wiedział o ograniczeniach dla Palestyńczyków posiadających paszporty Autonomii Palestyńskiej.

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