США отказали в визе священнику из Вифлеема — Jerusalem Post

США отказали в визе палестинскому православному священнику Иссе Талджие, настоятелю прихода храма Рождества Христова в Вифлееме. Он планировал принять участие в конференции Not in Christ’s Name в Потомаке, штат Мэриленд, а также в межконфессиональном протесте против насилия израильских поселенцев возле Капитолия в Вашингтоне.

Как сообщает Jerusalem Post, отказ связали с неуточненными соображениями национальной безопасности. В то же время Государственный департамент США не раскрыл конкретные основания отказа и не уточнил, рассматривалась ли возможность исключения для священника.

Позиция священника

Талджие заявил, что во время собеседования в посольстве значительное внимание уделялось тому, что он является палестинцем. По его мнению, палестинская национальность и идентичность стали главным фактором отказа.

Священника пригласила католическая некоммерческая организация The Vulnerable People Project. Вместе с палестинским лютеранским пастором Мунтером Исааком он должен был рассказать о положении палестинских христиан и о том, почему американская аудитория, по оценке организации, не видит полной картины их жизни.

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Президент и основатель The Vulnerable People Project Джейсон Джонс призвал президента США Дональда Трампа и государственного секретаря Марко Рубио пересмотреть это решение. Сам Талджие отметил, что хотел рассказать о жизни христианской общины Вифлеема и вызовах, с которыми она сталкивается.

Визовые ограничения

Государственный департамент США сообщил изданию, что посольства и консульства тщательно проверяют каждое визовое дело, а визу выдают только заявителям, которые могут подтвердить соответствие требованиям американского законодательства. Представитель ведомства добавил, что каждое решение по визе является решением в сфере национальной безопасности.

Отказ произошел на фоне более широких ограничений для владельцев паспортов Палестинской администрации. В соответствии с президентской прокламацией №10998, вступившей в силу 1 января 2026 года, администрация Трампа приостановила выдачу иммиграционных и неиммиграционных виз лицам, путешествующим с документами, выданными или одобренными Палестинской администрацией. Документ предусматривает индивидуальные исключения в интересах США, однако отдельного исключения для духовенства не устанавливает.

Исаак опроверг сообщение The Vulnerable People Project о том, что ему якобы отказали в визе. По его словам, он не подавал заявление, поскольку знал об ограничениях для палестинцев с паспортами Палестинской администрации.

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