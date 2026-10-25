卡拉奇法院将13名嫌疑人交由NCCIA羁押四天——Dawn

巴基斯坦卡拉奇一家法院将13名嫌疑人交由国家网络犯罪调查局（NCCIA）羁押四天。他们涉嫌参与制作和在线销售疑似包含儿童性化形象的动画材料、色情数字内容，以及在社交媒体上从事欺骗性活动，Dawn报道。

调查人员的请求

NCCIA代表将13人带到司法治安法官面前，请求将他们继续交由该机构羁押，以便进一步调查并确定可能的同伙。调查人员还报告称，从被拘留者处缴获了手机。据他们称，这些设备需要进行技术检查和法证分析。

治安法官批准了该请求，并要求NCCIA在下次庭审时提交有关调查进展的报告。

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卡拉奇突击行动

NCCIA表示，其于10月23日在古利斯坦-焦哈尔地区的Rabia City住宅区开展了一次突击行动。该行动针对三家公司；该机构称，这些公司为国际客户制作、推广和销售露骨的动画卡通、包含儿童性化形象的材料、色情数字内容，并提供其他数字设计服务。

行动期间，42人被拘留，其中包括据执法部门称的公司所有者和员工，另有45部手机被缴获。根据调查的初步结论，这些公司通过有组织的线上代理团队运作，这些团队在社交媒体上寻找外国客户，包括Instagram和X。为此，他们据称创建了大量使用虚构身份、女性姓名以及冒充他人的个人资料的账户。

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