Суд Карачи передал 13 подозреваемых NCCIA на четыре дня — Dawn

Суд в Карачи, Пакистан, передал 13 подозреваемых в распоряжение Национального агентства по расследованию киберпреступлений (NCCIA) на четыре дня. Их подозревают в причастности к предполагаемому производству и онлайн-продаже сексуализированных анимационных материалов с изображением детей, порнографического цифрового контента и обманной деятельности в социальных сетях, сообщает Dawn.

Ходатайство следователей

Представители NCCIA доставили 13 человек к судебному магистрату и попросили оставить их в распоряжении агентства для дальнейшего расследования и установления возможных сообщников. Следователи также сообщили об изъятии у задержанных мобильных телефонов. По их словам, устройства нуждаются в техническом исследовании и криминалистическом анализе.

Магистрат удовлетворил ходатайство и обязал NCCIA представить отчет о ходе расследования на следующем заседании.

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Рейд в Карачи

NCCIA заявило, что 23 октября провело рейд в жилом комплексе Rabia City в районе Гулистан-е-Джаухар. Операция была направлена против трех компаний, которые, по версии агентства, производили, продвигали и продавали международным клиентам откровенные анимационные мультфильмы, материалы с сексуализированным изображением детей, порнографический цифровой контент, а также предоставляли другие услуги цифрового дизайна.

Во время операции были задержаны 42 человека, среди которых, по данным правоохранителей, были владельцы компаний и сотрудники, а также изъяты 45 мобильных телефонов. Согласно предварительным выводам следствия, компании действовали через организованные команды онлайн-агентов, которые искали иностранных клиентов в социальных сетях, в частности Instagram и X. Для этого они якобы создавали многочисленные учетные записи с вымышленными личностями, женскими именами и профилями, выдававшими себя за других людей.

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