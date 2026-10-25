Sąd w Karaczi w Pakistanie przekazał 13 podejrzanych do dyspozycji Narodowej Agencji Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości (NCCIA) na cztery dni. Są oni podejrzani o udział w domniemanej produkcji i internetowej sprzedaży seksualizowanych materiałów animowanych przedstawiających dzieci, pornograficznych treści cyfrowych oraz o zwodniczą działalność w mediach społecznościowych, podaje Dawn.

Wniosek śledczych

Przedstawiciele NCCIA doprowadzili 13 osób przed magistrata sądowego i poprosili o pozostawienie ich w dyspozycji agencji w celu dalszego śledztwa oraz ustalenia możliwych wspólników. Śledczy poinformowali również o zabezpieczeniu telefonów komórkowych należących do zatrzymanych. Według nich urządzenia wymagają badania technicznego i analizy kryminalistycznej.

Magistrat uwzględnił wniosek i zobowiązał NCCIA do przedstawienia raportu o postępach śledztwa na następnym posiedzeniu.

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Nalot w Karaczi

NCCIA oświadczyła, że 23 października przeprowadziła nalot w kompleksie mieszkaniowym Rabia City w dzielnicy Gulistan-e-Jauhar. Operacja była wymierzona w trzy firmy, które według agencji produkowały, promowały i sprzedawały międzynarodowym klientom eksplicytne animowane kreskówki, materiały z seksualizowanym przedstawieniem dzieci, pornograficzne treści cyfrowe, a także świadczyły inne usługi projektowania cyfrowego.

Podczas operacji zatrzymano 42 osoby, w tym, według organów ścigania, właścicieli firm i pracowników, a także zabezpieczono 45 telefonów komórkowych. Według wstępnych ustaleń śledztwa firmy działały za pośrednictwem zorganizowanych zespołów agentów internetowych, którzy poszukiwali zagranicznych klientów w mediach społecznościowych, w tym na Instagramie i X. W tym celu mieli rzekomo tworzyć liczne konta z fikcyjnymi tożsamościami, kobiecymi imionami oraz profilami podszywającymi się pod inne osoby.

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