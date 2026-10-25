Суд Карачі передав 13 підозрюваних NCCIA на чотири дні — Dawn

Суд у Карачі, Пакистан, передав 13 підозрюваних у розпорядження Національного агентства з розслідування кіберзлочинів (NCCIA) на чотири дні. Їх підозрюють у причетності до ймовірного виробництва та онлайн-продажу сексуалізованих анімаційних матеріалів із зображенням дітей, порнографічного цифрового контенту та оманливої діяльності в соцмережах, повідомляє Dawn.

Клопотання слідчих

Представники NCCIA доставили 13 осіб до судового магістрату та попросили залишити їх у розпорядженні агентства для подальшого розслідування й встановлення ймовірних спільників. Слідчі також повідомили про вилучення мобільних телефонів у затриманих. За їхніми словами, пристрої потребують технічного дослідження та криміналістичного аналізу.

Магістрат задовольнив клопотання та зобов’язав NCCIA подати звіт про перебіг розслідування на наступному засіданні.

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Рейд у Карачі

NCCIA заявило, що 23 жовтня провело рейд у житловому комплексі Rabia City в районі Гулістан-е-Джаухар. Операція була спрямована проти трьох компаній, які, за версією агентства, виробляли, просували та продавали міжнародним клієнтам відверті анімаційні мультфільми, матеріали із сексуалізованим зображенням дітей, порнографічний цифровий контент, а також надавали інші послуги цифрового дизайну.

Під час операції затримали 42 людини, серед яких, за даними правоохоронців, були власники компаній і працівники, а також вилучили 45 мобільних телефонів. За попередніми висновками слідства, компанії діяли через організовані команди онлайн-агентів, які шукали іноземних клієнтів у соцмережах, зокрема Instagram і X. Для цього вони нібито створювали численні облікові записи з вигаданими особами, жіночими іменами та профілями, що видавали себе за інших людей.

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