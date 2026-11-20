土耳其最高行政法院维持了对被监禁的伊斯坦布尔市长埃克雷姆·伊马姆奥卢大学文凭的撤销决定。因此，这名反对派政治人士将无法参加2028年总统选举：拥有高等教育文凭是该国总统候选人的法定要求。

法院驳回了伊马姆奥卢针对撤销其文凭决定提出的上诉，Tagesschau报道。伊马姆奥卢被认为是总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安最主要的政治对手。他因包括腐败指控在内的案件已被监禁一年半以上。

反对派的立场

伊马姆奥卢及其支持者表示，土耳其政府是这些司法程序的幕后主使，其目的是阻止这名政治人士参加总统选举。伊斯坦布尔市长于2025年3月被拘留，当时距离计划由CHP党提名为候选人不久。在被拘留前夕，伊斯坦布尔大学撤销了他的文凭。

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针对伊马姆奥卢的其他案件

2026年3月，涉及伊马姆奥卢和另外413名被告的大规模审判开始。这名政治人士被指控犯有142项违法行为；如果被定罪，他将面临超过2400年的监禁。

11月18日，伊马姆奥卢还因涉嫌在2023年CHP党代表大会上收买选票一案，被判处两年零一个月监禁。另外八名代表也获得相同判决。九名被告均被剥夺政治权利。

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