Вищий адміністративний суд Туреччини підтвердив анулювання університетського диплома ув’язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу. Через це опозиційний політик не зможе висуватися на президентських виборах 2028 року: наявність диплома про вищу освіту є законодавчою вимогою для кандидатів на посаду президента країни.

Суд відхилив апеляцію Імамоглу на рішення про скасування диплома, повідомляє Tagesschau. Імамоглу вважають головним політичним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана. Він перебуває у в’язниці понад півтора року, зокрема через звинувачення у корупції.

Позиція опозиції

Імамоглу та його прихильники заявляють, що за судовими процесами стоїть турецький уряд, а їхньою метою є недопущення політика до президентських виборів. Мера Стамбула затримали у березні 2025 року незадовго до запланованого висунення кандидатом від партії CHP. Напередодні затримання Стамбульський університет анулював його диплом.

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Інші справи проти Імамоглу

У березні 2026 року розпочався масштабний процес щодо Імамоглу та ще 413 обвинувачених. Політику інкримінують 142 правопорушення; у разі обвинувального вироку йому загрожує понад 2400 років позбавлення волі.

18 листопада Імамоглу також засудили до двох років і одного місяця ув’язнення у справі про звинувачення у підкупі голосів на з’їзді CHP у 2023 році. Такий самий вирок отримали ще вісім представників. Усіх дев’ятьох обвинувачених позбавили політичних прав.

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