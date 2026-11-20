Najwyższy sąd administracyjny Turcji podtrzymał unieważnienie dyplomu uniwersyteckiego uwięzionego mera Stambułu Ekrema Imamoglu. W rezultacie opozycyjny polityk nie będzie mógł kandydować w wyborach prezydenckich w 2028 roku: posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych jest ustawowym wymogiem dla kandydatów na urząd prezydenta kraju.

Sąd odrzucił odwołanie Imamoglu od decyzji o unieważnieniu dyplomu, informuje Tagesschau. Imamoglu jest uważany za głównego politycznego rywala prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Przebywa w więzieniu od ponad półtora roku, między innymi w związku z zarzutami korupcyjnymi.

Stanowisko opozycji

Imamoglu i jego zwolennicy twierdzą, że za postępowaniami sądowymi stoi turecki rząd, a ich celem jest niedopuszczenie polityka do wyborów prezydenckich. Mer Stambułu został zatrzymany w marcu 2025 roku krótko przed planowanym zgłoszeniem jego kandydatury przez partię CHP. W przeddzień zatrzymania Uniwersytet Stambulski unieważnił jego dyplom.

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Inne sprawy przeciwko Imamoglu

W marcu 2026 roku rozpoczął się zakrojony na szeroką skalę proces dotyczący Imamoglu i kolejnych 413 oskarżonych. Politykowi zarzuca się 142 przestępstwa; w przypadku wyroku skazującego grozi mu ponad 2400 lat pozbawienia wolności.

18 listopada Imamoglu został również skazany na dwa lata i jeden miesiąc więzienia w sprawie dotyczącej zarzutów kupowania głosów na kongresie CHP w 2023 roku. Taki sam wyrok otrzymało jeszcze ośmiu przedstawicieli. Wszystkich dziewięciu oskarżonych pozbawiono praw politycznych.

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