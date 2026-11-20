Высший административный суд Турции подтвердил аннулирование университетского диплома находящегося в заключении мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В результате оппозиционный политик не сможет баллотироваться на президентских выборах 2028 года: наличие диплома о высшем образовании является законодательным требованием для кандидатов на пост президента страны.

Суд отклонил апелляцию Имамоглу на решение об аннулировании диплома, сообщает Tagesschau. Имамоглу считают главным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он находится в тюрьме более полутора лет, в том числе по обвинениям в коррупции.

Позиция оппозиции

Имамоглу и его сторонники заявляют, что за судебными процессами стоит турецкое правительство, а их целью является недопущение политика к президентским выборам. Мэра Стамбула задержали в марте 2025 года незадолго до запланированного выдвижения кандидатом от партии CHP. Накануне задержания Стамбульский университет аннулировал его диплом.

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Другие дела против Имамоглу

В марте 2026 года начался масштабный процесс по делу Имамоглу и еще 413 обвиняемых. Политику вменяют 142 правонарушения; в случае обвинительного приговора ему грозит более 2400 лет лишения свободы.

18 ноября Имамоглу также приговорили к двум годам и одному месяцу заключения по делу об обвинениях в подкупе голосов на съезде CHP в 2023 году. Такой же приговор получили еще восемь представителей. Все девять обвиняемых были лишены политических прав.

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