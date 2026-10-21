台湾防务部门首次证实，为一项计划提供资金。根据该计划，美国印太司令部派遣一名退役将军及其他专家，观察规模最大的年度“汉光”军事演习。《南华早报》报道，为2026年和2027年演习设立的该计划获拨8240万新台币，约合250万美元。

其中，4121.9万新台币用于本年度。年度高级观察员评估与交流计划支付一名退役美国将军以高级观察员身份参与的费用，以及由美国印太司令部组织的军事专家和文职人员代表团的费用。

演习评估

台湾防务部门表示，美国观察员根据既定训练目标评估演习，并就提升台湾部队实施联合行动的能力提出建议。他们的结论被纳入“汉光”演习最终报告，并作为部队建设和战斗训练的参考。

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相关细节是在反对党中国国民党立法委员马文君就该计划的执行情况、被派往台湾的代表资历及其预期效益提出质询后披露的。立法委员冻结了100万新台币的资金，并要求该部门提交书面说明后方可解冻这笔资金。

此前未评论美国参与情况

此前已有报道称，美国军事人员出现在“汉光”演习中，但台湾防务部门一直避免证实相关细节。在去年的第41次“汉光”演习期间，当地媒体报道称，台湾参谋总长、海军上将梅家树的高级观察员兼顾问是美国陆军退役四星上将罗伯特·B·艾布拉姆斯，他曾任驻韩美军司令。当时，该部门未对个别情况发表评论。

台湾国际战略研究学会执行长罗致政认为，此次披露的关键不在于资金本身，而在于官方承认美国高级军官参与演习。战略前瞻协会研究员揭仲指出，观察工作使美国能够评估其就军事训练、目标打击系统现代化、特种作战和后备力量训练向台湾提出的建议所取得的成果。

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