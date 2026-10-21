Міністерство оборони Тайваню вперше підтвердило фінансування програми, за якою Індо-Тихоокеанське командування США направляє відставного генерала та інших фахівців для спостереження за найбільшими щорічними військовими навчаннями Han Kuang. Як повідомляє South China Morning Post, на програму для навчань 2026 і 2027 років виділили 82,4 млн нових тайванських доларів, або близько 2,5 млн доларів США.

Із цієї суми 41,219 млн нових тайванських доларів передбачено на поточний рік. Програма Annual Assessment by Senior Observers and Exchanges оплачує участь відставного американського генерала як старшого спостерігача, а також делегації військових фахівців і цивільного персоналу, організованої Індо-Тихоокеанським командуванням США.

Оцінка навчань

У Міноборони Тайваню заявили, що американські спостерігачі оцінюють навчання відповідно до визначених цілей підготовки та надають рекомендації щодо вдосконалення спроможностей тайванських сил до спільних операцій. Їхні висновки включають до підсумкового звіту про навчання Han Kuang і використовують як орієнтир для розвитку сил та бойової підготовки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Деталі оприлюднили після того, як депутатка опозиційної партії Гоміньдан Ма Вень-чжун поставила питання про виконання програми, старшинство представників, яких надсилають на Тайвань, та її очікувану користь. Законодавці заморозили 1 млн нових тайванських доларів фінансування й зобов'язали міністерство подати письмове пояснення, перш ніж ці кошти можуть бути вивільнені.

Участь США раніше не коментували

Про присутність американського військового персоналу на навчаннях Han Kuang повідомляли й раніше, однак тайванське оборонне відомство уникало підтвердження подробиць. Під час 41-х навчань Han Kuang минулого року місцеві медіа писали, що старшим спостерігачем і радником начальника Генерального штабу Тайваню адмірала Мей Чіа-шу був відставний чотиризірковий генерал армії США Роберт Б. Абрамс, колишній командувач Сил США в Кореї. Тоді міністерство не коментувало окремих випадків.

Виконавчий директор Тайванського міжнародного стратегічного дослідницького товариства Макс Ло вважає, що ключовим у нинішньому розкритті є не саме фінансування, а офіційне визнання участі старших американських офіцерів у навчаннях. Дослідник Чіє Чжун з Асоціації стратегічного передбачення зазначив, що спостереження дає США змогу оцінювати результати власних рекомендацій Тайваню щодо військової підготовки, модернізації системи ураження цілей, спеціальних операцій і підготовки резерву.

Читай нас у