Министерство обороны Тайваня впервые подтвердило финансирование программы, в рамках которой Индо-Тихоокеанское командование США направляет отставного генерала и других специалистов для наблюдения за крупнейшими ежегодными военными учениями Han Kuang. Как сообщает South China Morning Post, на программу для учений 2026 и 2027 годов выделили 82,4 млн новых тайваньских долларов, или около 2,5 млн долларов США.

Из этой суммы 41,219 млн новых тайваньских долларов предусмотрено на текущий год. Программа Annual Assessment by Senior Observers and Exchanges оплачивает участие отставного американского генерала в качестве старшего наблюдателя, а также делегации военных специалистов и гражданского персонала, организованной Индо-Тихоокеанским командованием США.

Оценка учений

В Минобороны Тайваня заявили, что американские наблюдатели оценивают учения в соответствии с определенными целями подготовки и предоставляют рекомендации по совершенствованию возможностей тайваньских сил для совместных операций. Их выводы включают в итоговый отчет об учениях Han Kuang и используют в качестве ориентира для развития сил и боевой подготовки.

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Подробности обнародовали после того, как депутат оппозиционной партии Гоминьдан Ма Вэнь-чжун задала вопросы об исполнении программы, старшинстве представителей, направляемых на Тайвань, и ее ожидаемой пользе. Законодатели заморозили финансирование в размере 1 млн новых тайваньских долларов и обязали министерство представить письменное объяснение, прежде чем эти средства могут быть высвобождены.

Участие США ранее не комментировали

О присутствии американского военного персонала на учениях Han Kuang сообщалось и ранее, однако тайваньское оборонное ведомство избегало подтверждения подробностей. Во время 41-х учений Han Kuang в прошлом году местные СМИ писали, что старшим наблюдателем и советником начальника Генерального штаба Тайваня адмирала Мэй Чиа-шу был отставной четырехзвездный генерал армии США Роберт Б. Абрамс, бывший командующий Силами США в Корее. Тогда министерство не комментировало отдельные случаи.

Исполнительный директор Тайваньского международного общества стратегических исследований Макс Ло считает, что ключевым в нынешнем раскрытии является не само финансирование, а официальное признание участия старших американских офицеров в учениях. Исследователь Чие Чжун из Ассоциации стратегического предвидения отметил, что наблюдение дает США возможность оценивать результаты собственных рекомендаций Тайваню по военной подготовке, модернизации системы целеуказания, специальным операциям и подготовке резерва.

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