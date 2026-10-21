Ministerstwo Obrony Tajwanu po raz pierwszy potwierdziło finansowanie programu, w ramach którego Dowództwo Indo-Pacyfiku USA wysyła emerytowanego generała i innych specjalistów do obserwowania największych corocznych ćwiczeń wojskowych Han Kuang. Jak informuje South China Morning Post, na program dotyczący ćwiczeń w 2026 i 2027 roku przeznaczono 82,4 mln nowych dolarów tajwańskich, czyli około 2,5 mln dolarów USA.

Z tej kwoty 41,219 mln nowych dolarów tajwańskich przewidziano na bieżący rok. Program Annual Assessment by Senior Observers and Exchanges opłaca udział emerytowanego amerykańskiego generała jako głównego obserwatora, a także delegacji specjalistów wojskowych i personelu cywilnego zorganizowanej przez Dowództwo Indo-Pacyfiku USA.

Ocena ćwiczeń

Ministerstwo Obrony Tajwanu oświadczyło, że amerykańscy obserwatorzy oceniają ćwiczenia zgodnie z określonymi celami szkoleniowymi i przedstawiają rekomendacje dotyczące poprawy zdolności tajwańskich sił do wspólnych operacji. Ich wnioski są włączane do końcowego raportu z ćwiczeń Han Kuang i wykorzystywane jako wskazówka dla rozwoju sił oraz szkolenia bojowego.

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Szczegóły ujawniono po tym, jak deputowana opozycyjnej partii Kuomintang Ma Wen-chun zadała pytania o realizację programu, rangę przedstawicieli wysyłanych na Tajwan oraz oczekiwane korzyści z programu. Ustawodawcy zamrozili 1 mln nowych dolarów tajwańskich finansowania i zobowiązali ministerstwo do przedstawienia pisemnego wyjaśnienia, zanim środki te będą mogły zostać uwolnione.

Wcześniej nie komentowano udziału USA

O obecności amerykańskiego personelu wojskowego podczas ćwiczeń Han Kuang informowano już wcześniej, jednak tajwański resort obrony unikał potwierdzania szczegółów. Podczas 41. ćwiczeń Han Kuang w ubiegłym roku lokalne media pisały, że głównym obserwatorem i doradcą szefa Sztabu Generalnego Tajwanu, admirała Mei Chia-shu, był emerytowany czterogwiazdkowy generał armii USA Robert B. Abrams, były dowódca Sił USA w Korei. Wówczas ministerstwo nie komentowało poszczególnych przypadków.

Dyrektor wykonawczy Tajwańskiego Międzynarodowego Towarzystwa Studiów Strategicznych Max Lo uważa, że kluczowe w obecnym ujawnieniu nie jest samo finansowanie, lecz oficjalne uznanie udziału wysokich rangą amerykańskich oficerów w ćwiczeniach. Badacz Chieh Chung ze Stowarzyszenia Strategicznego Przewidywania zauważył, że obserwacja pozwala USA oceniać rezultaty własnych rekomendacji dla Tajwanu dotyczących szkolenia wojskowego, modernizacji systemu wskazywania celów, operacji specjalnych i szkolenia rezerw.

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