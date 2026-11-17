美国总统唐纳德·特朗普在马尼拉表示，华盛顿“非常严肃地”对待有关伊朗可能计划袭击美国首都的报道。在菲律宾举行的东盟峰会期间回答记者提问时，他表示，美国当局正在研究这些信息。

有关可能袭击的报道

据BBC News报道，CNN援引未具名的美国情报官员的话称，德黑兰据称曾计划在华盛顿引爆一枚所谓的脏弹。该电视台称，潜在目标可能包括特朗普政府的高级官员。

当被问及是否有理由认为袭击迫在眉睫时，特朗普回答说：“我希望不是。”他补充说，美国严肃对待这一威胁。与此同时，白宫发言人劳伦·比斯表示，当局正在追踪所有潜在威胁，但目前没有针对美国领土的可信威胁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

伊朗的回应与专家评估

伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃称，CNN的报道以及其他美国媒体报道毫无根据。他表示，那些据他所说对伊朗发动侵略的一方，正试图通过散布此类指控，为其自身计划制造舆论基础。

BBC无法独立证实CNN的报道。脏弹含有放射性材料，在常规炸药爆炸后这些材料可能扩散。曾任中情局准军事部门成员、美国国防部副助理部长的米克·马尔罗伊表示，这种装置不难制造或使用，尽管它不是大规模杀伤性武器，但可能造成大范围的中断。大西洋理事会专家伊姆兰·巴尤米指出，这一所谓威胁的严重程度目前仍不清楚。

关注我们在