Президент США Дональд Трамп в Маниле заявил, что Вашингтон относится «очень серьезно» к сообщениям о возможном иранском плане атаки на столицу США. Отвечая на вопросы журналистов во время саммита АСЕАН на Филиппинах, он сказал, что американские власти изучают эту информацию.

Сообщения о возможной атаке

Как сообщает BBC News, CNN со ссылкой на неназванных представителей американской разведки заявил, что Тегеран якобы планировал взорвать так называемую грязную бомбу в Вашингтоне. По данным телеканала, потенциальными целями могли быть высокопоставленные чиновники администрации Трампа.

На вопрос, есть ли основания считать атаку неизбежной, Трамп ответил: «Надеюсь, что нет». Он добавил, что США серьезно относятся к этой угрозе. В то же время представительница Белого дома Лорен Бис заявила, что власти отслеживают все потенциальные угрозы, однако в настоящее время нет достоверных угроз для территории США.

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Реакция Ирана и оценки экспертов

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи назвал сообщение CNN и другие американские публикации безосновательными. Он заявил, что стороны, которые, по его словам, начали агрессию против Ирана, пытаются создать медийную основу для собственных планов посредством распространения таких обвинений.

BBC не смогла независимо подтвердить сообщение CNN. Грязная бомба содержит радиоактивные материалы, которые могут рассеиваться после подрыва обычной взрывчатки. Бывший сотрудник военизированного подразделения ЦРУ и заместитель помощника министра обороны США Мик Малрой сказал, что такое устройство нетрудно изготовить или применить, хотя оно не является оружием массового уничтожения, но может вызвать масштабные перебои. Эксперт Atlantic Council Имран Баюми отметил, что серьезность предполагаемой угрозы пока остается неясной.

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