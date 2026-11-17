Prezydent USA Donald Trump powiedział w Manili, że Waszyngton traktuje „bardzo poważnie” doniesienia o możliwym irańskim planie ataku na stolicę USA. Odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas szczytu ASEAN na Filipinach, powiedział, że amerykańskie władze badają te informacje.

Doniesienia o możliwym ataku

Jak podaje BBC News, CNN, powołując się na nienazwanych przedstawicieli amerykańskiego wywiadu, poinformowała, że Teheran rzekomo planował zdetonować tak zwaną brudną bombę w Waszyngtonie. Według stacji telewizyjnej potencjalnymi celami mogli być wysocy rangą urzędnicy administracji Trumpa.

Zapytany, czy są podstawy, by uważać atak za nieuchronny, Trump odpowiedział: „Mam nadzieję, że nie”. Dodał, że USA poważnie traktują to zagrożenie. Jednocześnie rzeczniczka Białego Domu Lauren Bies oświadczyła, że władze monitorują wszystkie potencjalne zagrożenia, ale obecnie nie ma wiarygodnych zagrożeń dla terytorium USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja Iranu i oceny ekspertów

Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei nazwał doniesienie CNN i inne amerykańskie publikacje bezpodstawnymi. Oświadczył, że strony, które — jak powiedział — rozpoczęły agresję przeciwko Iranowi, próbują stworzyć medialne podstawy dla własnych planów poprzez rozpowszechnianie takich oskarżeń.

BBC nie zdołało niezależnie potwierdzić doniesienia CNN. Brudna bomba zawiera materiały radioaktywne, które mogą zostać rozproszone po detonacji konwencjonalnych materiałów wybuchowych. Mick Mulroy, były członek paramilitarnej jednostki CIA i były zastępca asystenta sekretarza obrony USA, powiedział, że takie urządzenie nie jest trudne do wykonania ani użycia, choć nie jest bronią masowego rażenia, może jednak spowodować zakłócenia na dużą skalę. Ekspert Atlantic Council Imran Bayoumi zaznaczył, że powaga domniemanego zagrożenia pozostaje obecnie niejasna.

Czytaj nas na