芯片制造商台积电在2026年前九个月从美国、日本、德国和中国政府获得了1675.86亿新台币，即51亿美元的补贴。对于正在这些市场扩大生产的该公司而言，这是创纪录的财政援助规模，《台北时报》报道。

大部分资金在第三季度到账

根据台积电的财务报告，该公司在第三季度从四国政府获得了1669.96亿新台币补贴。上半年，这一金额仅为5.9亿新台币。

这些补贴帮助支付了台积电国际扩张中与购买房地产、建设工厂和生产设备相关的支出。美国的TSMC Arizona Corp、德累斯顿的European Semiconductor Manufacturing Co、熊本的Japan Advanced Semiconductor Manufacturing Inc以及中国的TSMC Nanjing Co与地方政府签署了融资协议。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

扩大海外生产

台积电在南京运营一座12英寸晶圆厂。该公司在亚利桑那州的首座工厂于2024年第四季度采用4纳米制程开始商业化生产。第二座工厂的建设已经完成，设备安装正在进行；采用3纳米制程的芯片量产计划于2027年第三季度开始。

台积电位于日本熊本的首座工厂也于2024年底开始商业化生产。该市的第二座工厂仍在建设中，计划于2028年开始量产。该公司位于德国德累斯顿的工厂计划于2027年启动量产。

在这九个月期间，TSMC Arizona录得539.86亿新台币利润，JASM录得23.96亿新台币利润。与此同时，德累斯顿的ESMC报告亏损10.79亿新台币。

关注我们在