Producent chipów TSMC w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku otrzymał 167,586 mld NT$, czyli 5,1 mld US$, subsydiów od rządów USA, Japonii, Niemiec i Chin. Jest to rekordowa kwota pomocy finansowej dla firmy, która rozszerza produkcję na tych rynkach, informuje Taipei Times.

Przeważająca część środków wpłynęła w trzecim kwartale

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym TSMC w trzecim kwartale firma otrzymała 166,996 mld NT$ subsydiów od czterech rządów. W pierwszym półroczu kwota ta wyniosła jedynie 590 mln NT$.

Subsydia pomogły pokryć wydatki związane z zakupem nieruchomości, budową fabryk i wyposażeniem produkcyjnym w ramach międzynarodowej ekspansji TSMC. Umowy o finansowaniu z lokalnymi władzami zawarły jednostki TSMC Arizona Corp w USA, European Semiconductor Manufacturing Co w Dreźnie, Japan Advanced Semiconductor Manufacturing Inc w Kumamoto oraz TSMC Nanjing Co w Chinach.

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Rozszerzenie produkcji za granicą

W Nankinie TSMC prowadzi 12-calową fabrykę wafli krzemowych. Pierwsza fabryka firmy w Arizonie rozpoczęła produkcję komercyjną w czwartym kwartale 2024 roku w procesie technologicznym 4 nm. Budowę drugiego zakładu zakończono, trwa tam instalacja wyposażenia; masową produkcję chipów w procesie 3 nm zaplanowano na trzeci kwartał 2027 roku.

Pierwsza fabryka TSMC w japońskim Kumamoto również rozpoczęła produkcję komercyjną pod koniec 2024 roku. Druga fabryka w tym mieście jest nadal budowana, a masowa produkcja ma tam ruszyć w 2028 roku. Zakład firmy w niemieckim Dreźnie ma rozpocząć masową produkcję w 2027 roku.

Po dziewięciu miesiącach TSMC Arizona odnotowało zysk w wysokości 53,986 mld NT$, a JASM — 2,396 mld NT$. Jednocześnie ESMC w Dreźnie poinformowało o stracie w wysokości 1,079 mld NT$.

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