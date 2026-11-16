Производитель чипов TSMC за первые девять месяцев 2026 года получил NT$167,586 млрд, или US$5,1 млрд, субсидий от правительств США, Японии, Германии и Китая. Это рекордный объем финансовой помощи для компании, которая расширяет производство на этих рынках, сообщает Taipei Times.

Преобладающая часть средств поступила в третьем квартале

Согласно финансовому отчету TSMC, в третьем квартале компания получила NT$166,996 млрд субсидий от четырех правительств. В первом полугодии эта сумма составляла лишь NT$590 млн.

Субсидии помогли покрыть расходы, связанные с приобретением недвижимости, строительством заводов и производственным оборудованием в рамках международного расширения TSMC. Соглашения о финансировании с местными властями заключили подразделения TSMC Arizona Corp в США, European Semiconductor Manufacturing Co в Дрездене, Japan Advanced Semiconductor Manufacturing Inc в Кумамото и TSMC Nanjing Co в Китае.

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Расширение производства за рубежом

В Нанкине TSMC управляет 12-дюймовым заводом по производству пластин. Первый завод компании в Аризоне начал коммерческое производство в четвертом квартале 2024 года по 4-нанометровому техпроцессу. Строительство второго предприятия завершено, там продолжается установка оборудования; массовое производство чипов по 3-нанометровому техпроцессу запланировано на третий квартал 2027 года.

Первый завод TSMC в японском Кумамото также начал коммерческое производство в конце 2024 года. Второй завод в этом городе еще строится, а массовый выпуск продукции там должен начаться в 2028 году. Предприятие компании в немецком Дрездене планируют вывести на массовое производство в 2027 году.

По итогам девяти месяцев TSMC Arizona зафиксировала прибыль NT$53,986 млрд, JASM — NT$2,396 млрд. В то же время ESMC в Дрездене сообщила об убытке NT$1,079 млрд.

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