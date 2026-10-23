在以色列耶路撒冷，有人向总理本雅明·内塔尼亚胡的车队投掷了一个玻璃瓶。事件发生在周四晚间，当时车队在政府首脑庆祝77岁生日之际经过马哈尼耶胡达市场，《耶路撒冷邮报》报道。

车队未被拦停

据该报报道，车队通过期间，轻轨交通一度暂停。数千人聚集在沿途，观看并欢迎车队。

网上发布的视频显示，安保人员翻越了将人群隔开的围栏，试图寻找投掷瓶子的人。尽管发生这一事件，车队仍未受阻地继续前行。

抵达市场后，内塔尼亚胡及其妻子萨拉受到节日音乐欢迎。画面中还可看到利库德集团的旗帜，以及一面带有狮子与太阳标志的伊朗国旗。

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特拉维夫市场发生冲突

同一天，内塔尼亚胡还到访了特拉维夫的哈提克瓦市场。根据《耶路撒冷邮报》援引的视频，现场一名人士质问总理，为何向哈马斯输送数百万资金。当该男子试图用手机拍摄这一事件时，据该报报道，利库德集团支持者将设备从他手中打落，并将他推开。

以色列媒体还报道称，遇难人质盖伊·伊卢兹的父亲米歇尔·伊卢兹、遇难人质卡梅尔·加特的表兄吉尔·迪克曼，以及前人质马坦·赞高克尔的母亲埃纳夫·赞高克尔也出现在市场。他们要求10月7日掌权的官员退出政府。据媒体报道，在内塔尼亚胡不在附近时，伊卢兹遭到市场访客袭击。

赞高克尔表示，活动参与者被称为叛徒和国家敌人，遭到吐口水和投掷蔬菜。伊卢兹说，他在抗议总理期间遭到公民施暴。

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