В Иерусалиме, Израиль, в сторону кортежа премьер-министра Биньямина Нетаньяху бросили стеклянную бутылку. Инцидент произошел в четверг вечером, когда автоколонна проезжала мимо рынка Махане-Иегуда во время празднования 77-летия главы правительства, сообщает Jerusalem Post.

Движение кортежа не останавливали

По данным издания, на время проезда кортежа временно приостановили движение легкорельсового транспорта. Вдоль маршрута собрались тысячи людей, которые наблюдали за автоколонной и приветствовали ее.

На опубликованных в сети видео видно, как сотрудники службы безопасности перелезли через ограждение, отделявшее толпу, пытаясь найти человека, бросившего бутылку. Несмотря на инцидент, кортеж продолжил движение без препятствий.

После прибытия на рынок Нетаньяху и его супругу Сару встретили праздничной музыкой. На кадрах также видны флаги партии «Ликуд», а также иранский флаг с символом Льва и Солнца.

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Столкновение на рынке в Тель-Авиве

В тот же день Нетаньяху также посетил рынок Ха-Тиква в Тель-Авиве. Согласно видеозаписям, на которые ссылается Jerusalem Post, один из присутствующих спросил премьера, почему тот отправил ХАМАС миллионы. Когда мужчина попытался снять эпизод на телефон, сторонники «Ликуда», по сообщению издания, выбили устройство из его рук и оттеснили его.

Израильские СМИ также сообщили о присутствии на рынке Мишеля Илуза, отца погибшего заложника Гая Илуза, Гиля Дикмана, двоюродного брата погибшей заложницы Кармель Гат, и Эйнав Цангаукер — матери бывшего заложника Матана Цангаукера. Они требовали, чтобы чиновники, находившиеся у власти 7 октября, покинули правительство. По данным СМИ, Илуза атаковали посетители рынка, когда Нетаньяху не было рядом.

Цангаукер заявила, что участников акции называли предателями и врагами государства, плевали в них и бросали овощи. Илуз сказал, что во время протеста против премьера подвергся насилию со стороны граждан.

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