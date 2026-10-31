2026年9月16日至17日期间，尼日利亚明纳市尼日利亚安全与民防队（NSCDC）指挥部拘留室内有33名被拘者在羁押期间死亡。联邦调查委员会认定，死者中有14人为未成年人，Premium Times报道。

拥挤的拘留室

委员会称，一间面积约12平方米的男性拘留室内关押了约50名男性和男孩，而调查人员认为可接受的容量为10人。该房间配有一扇实心金属门，通风和照明条件很差，没有供水和可用的厕所。食物和饮用水要么没有，要么严重不足。

拘留发生在NSCDC于9月15日和16日对明纳附近涉嫌非法采矿地点进行突袭之后。但委员会证实，这些地点持有许可证。委员会还认定，此次行动没有经批准的行动命令、适当规划以及与相关机构的磋商。9月16日晚，仍有74人被羁押。

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警告与医学结论

护士玛丽亚姆·埃坦·尼尔森于9月16日晚警告警卫，过度拥挤可能导致窒息，并建议不要锁上金属门以改善通风。委员会指出，这一警告被忽视。被拘者呼喊、敲击门和墙壁并索要饮水，但没有获得紧急援助。

仅对三具遗体进行了尸检，因为其余30名死者在医疗小组抵达前已被埋葬。专家认为，最可能的死因是拥挤拘留室内缺氧导致的呼吸衰竭；热应激和脱水可能是额外因素。在获得毒理学检测结果前，这些结论仍属初步结论。

在独立法医检查之前，该拘留室被清洗和消毒，并增设了通风口。调查人员还未获得9月16日的被拘者登记册。委员会认为，这些死亡本可以避免。

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