W mieście Minna w Nigerii 33 zatrzymanych zmarło w areszcie w celi komendy Nigeryjskiego Korpusu Bezpieczeństwa i Obrony Cywilnej (NSCDC) w okresie od 16 do 17 września 2026 roku. Federalna komisja śledcza ustaliła, że 14 zmarłych było nieletnich, informuje Premium Times.

Przepełniona cela

Według komisji w męskiej celi o powierzchni około 12 metrów kwadratowych przetrzymywano około 50 mężczyzn i chłopców, choć śledczy uznali dziesięć osób za dopuszczalną pojemność. Pomieszczenie miało pełne metalowe drzwi, słabą wentylację i oświetlenie, nie było w nim dostępu do wody ani działającej toalety. Żywności i wody pitnej nie było albo brakowało ich w krytycznym stopniu.

Zatrzymania nastąpiły po nalotach NSCDC na rzekomo nielegalne miejsca wydobycia surowców w pobliżu Minny 15 i 16 września. Komisja potwierdziła jednak, że te miejsca posiadały licencje. Ustaliła również, że operację przeprowadzono bez zatwierdzonego rozkazu operacyjnego, właściwego planowania i konsultacji z odpowiednimi organami. Wieczorem 16 września w areszcie pozostawały 74 osoby.

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Ostrzeżenia i ustalenia medyczne

Pielęgniarka Mariam Etang Nelson wieczorem 16 września ostrzegła strażników, że przepełnienie może doprowadzić do uduszenia, i poradziła, by nie zamykać metalowych drzwi w celu poprawy wentylacji. Jak podała komisja, ostrzeżenie zignorowano. Zatrzymani krzyczeli, uderzali w drzwi i ściany oraz prosili o wodę, jednak nie udzielono im pomocy w nagłym przypadku.

Sekcje zwłok przeprowadzono tylko w przypadku trzech ciał, ponieważ pozostałych 30 zmarłych pochowano przed przybyciem zespołu medycznego. Zdaniem ekspertów najbardziej prawdopodobną przyczyną zgonów była niewydolność oddechowa spowodowana brakiem tlenu w przepełnionej celi; dodatkowymi czynnikami mogły być stres cieplny i odwodnienie. Wnioski pozostają wstępne do czasu uzyskania wyników badań toksykologicznych.

Przed niezależnymi oględzinami kryminalistycznymi celę umyto i zdezynfekowano oraz wykonano w niej dodatkowe otwory wentylacyjne. Śledczy nie otrzymali również rejestru zatrzymanych z 16 września. Komisja uznała, że zgonom można było zapobiec.

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