W Brazylii skrajnie prawicowy polityk Flávio Bolsonaro po porażce w wyborach prezydenckich ogłosił się „prawdziwym wybranym prezydentem” kraju. Takie sformułowanie widniało w jego oświadczeniu w mediach społecznościowych przez 58 minut, po czym zastąpiono je określeniem „lider Brazylii”, informuje The Guardian.

Porażka w wyborach i wyjazd do USA

Według publikacji Bolsonaro opuścił Brazylię i we wtorek wieczorem poleciał do Miami — 48 godzin po porażce z urzędującym prezydentem Luizem Ináciem Lulą da Silvą. Lula wygrał przewagą 4,4 mln głosów. Jego zwycięstwo uznali między innymi partia Bolsonaro, jego kluczowi sojusznicy, prezydent Salwadoru Nayib Bukele oraz premier Włoch Giorgia Meloni.

Po przybyciu do USA Bolsonaro opublikował list, który, jak podają media, przygotowano z pomocą ChatGPT. Przedstawił w nim fałszywe twierdzenia o fałszerstwach wyborczych i oświadczył, że będzie kierował brazylijską opozycją z zagranicy. Porównał się do Charles’a de Gaulle’a, kubańskiego działacza niepodległościowego José Martíego, wenezuelskiej polityczki Maríi Coriny Machado oraz brazylijskiego polityka Ruiego Barbosy.

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Błąd na papierze firmowym i krytyka w mediach

W poprawionej wersji listu zaktualizowano także herb na papierze firmowym. W pierwszej wersji użyto nieaktualnego herbu i nazwy „Stany Zjednoczone Brazylii”, której kraj nie używa od 1967 roku. The Guardian pisze, że status Bolsonaro w liście zmieniono po tym, jak przedstawiciele administracji Donalda Trumpa mieli mu to zarzucić, dążąc do uniknięcia konfliktu dyplomatycznego z władzami Brazylii.

Brazylijskie media i komentatorzy ostro skrytykowali działania polityka. Gazeta Estado de São Paulo stwierdziła, że list nie jest wart atramentu, ale nie można go ignorować ze względu na wywołane przez niego zawstydzenie. O Globo określiło wyjazd Bolsonaro jako „haniebny i potajemny”, a jego publicysta Merval Pereira nazwał polityka „szalonym Napoleonem”. Teleewangelista Silas Malafaia, bliski uwięzionemu Jairowi Bolsonaro, ostro skrytykował dzieci Bolsonaro, nazywając je amatorami i idiotami.

Reakcja USA

Prezydent USA Donald Trump publicznie nie uznał wyników wyborów, nazywając je „wielkim wstydem dla narodu Brazylii”. Jednocześnie depesza dyplomatyczna USA, do której dotarła Folha de São Paulo, nazwała zwycięstwo Luli „nieoczekiwanym, ale ostatecznym”. Zapytany, czy uważa Bolsonaro za właściwego przywódcę Brazylii, Trump odpowiedział, że nie będzie ingerował.

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