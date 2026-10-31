В городе Минна, Нигерия, 33 задержанных умерли под стражей в камере командования Нигерийского корпуса безопасности и гражданской обороны (NSCDC) в период с 16 по 17 сентября 2026 года. Федеральная следственная комиссия установила, что 14 погибших были несовершеннолетними, сообщает Premium Times.

Переполненная камера

По данным комиссии, в мужской камере площадью около 12 квадратных метров содержались примерно 50 мужчин и мальчиков, хотя следователи назвали приемлемой вместимостью десять человек. В помещении были сплошная металлическая дверь, слабая вентиляция и освещение, отсутствовали водоснабжение и исправный туалет. Еда и питьевая вода отсутствовали или их критически не хватало.

Задержания произошли после рейдов NSCDC на предположительно незаконные места добычи полезных ископаемых вблизи Минны 15 и 16 сентября. В то же время комиссия подтвердила, что эти участки имели лицензии. Она также установила, что операцию провели без утвержденного оперативного приказа, надлежащего планирования и консультаций с профильными органами. Вечером 16 сентября под стражей оставались 74 человека.

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Предупреждения и медицинские выводы

Медсестра Мариам Этанг Нельсон вечером 16 сентября предупредила охранников, что переполненность может привести к удушью, и посоветовала не запирать металлическую дверь для улучшения вентиляции. Как отметила комиссия, предупреждение проигнорировали. Задержанные кричали, стучали в дверь и стены и просили воды, однако экстренную помощь им не оказали.

Вскрытия провели только в отношении трех тел, поскольку остальных 30 погибших похоронили до прибытия медицинской группы. По выводам экспертов, наиболее вероятной причиной смерти была дыхательная недостаточность из-за нехватки кислорода в переполненной камере; тепловой стресс и обезвоживание могли быть дополнительными факторами. Выводы остаются предварительными до получения результатов токсикологических исследований.

Перед независимым криминалистическим осмотром камеру вымыли и продезинфицировали, а также оборудовали дополнительными вентиляционными отверстиями. Следователи также не получили реестр задержанных за 16 сентября. Комиссия пришла к выводу, что смертей можно было избежать.

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