在德国东部勃兰登堡州、靠近波兰边境的地区，一只野鹅被检出禽流感病毒。据RMF24报道，这只受感染动物是在奥得河-施普雷县发现的，消息援引了勃兰登堡州农业部和路透社。

火鸡养殖场暴发H5N1疫情

在梅克伦堡-前波美拉尼亚州罗斯托克县，另一起高致病性H5N1禽流感疫情得到确认。病毒在拉伦多夫市镇的一家农场被发现，那里饲养了约6000只火鸡。全部禽群均被扑杀。

当地政府在该农场周边划定了半径3公里的保护区和半径10公里的监测区。这些地区的家禽养殖户被实施特别限制措施，以防止病毒传播到其他农场。

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德国北部的限制措施

11月4日，下萨克森州奥里希县多尔努姆的一家种火鸡养殖场也确认出现H5N1。该农场饲养了约6000只禽鸟；设施周边同样设立了限制区，并正准备扑杀禽群。

在石勒苏益格-荷尔斯泰因州，迪特马申和北弗里斯兰两个地区在野生鸟类中发现病毒并确认农场出现疫情后，规定必须将家禽饲养在封闭场所。迪特马申的这项要求适用于禽群数量在50只及以上的农场；而在沿海地区和艾德河沿线的高风险区域，则适用于所有家禽饲养者。

高致病性禽流感最常在秋季被记录到，此时候鸟向南迁徙。野生鸟类可能携带病毒，并对家禽养殖场构成威胁。

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