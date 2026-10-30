巴基斯坦一名涉杀害儿童案件男子在行动中死亡——Dawn

在巴基斯坦奇尼奥特，一名据警方称涉及一名10岁男孩谋杀案的男子在犯罪控制部门的一次行动中死亡。Dawn报道称，警方表示，此事发生在周三夜间。

曲棍球体育场附近发生枪战

据警方说法，由博瓦纳负责人伊贾兹·阿斯加尔率领的CCD小组在曲棍球体育场附近设立了检查站。执法人员示意摩托车上的两人停车，但警方称，两人弃车后跑向附近田地并开枪。

警方称，其人员躲在一辆公务面包车后。助理副督察阿比德·阿里被子弹击中，但因身穿防弹背心而未受伤。执法人员称，在随后的搜查中，他们发现了一名受伤男子，据称他是被逃离现场的同伙开枪打伤的。

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该男子自称是来自博瓦纳纳尔卡阿达的瓦西姆·阿克拉姆，随后失去知觉。赶到现场的Rescue 1122急救人员宣布其死亡。警方称，阿克拉姆涉及其雇主之子、10岁阿里的谋杀案。

巴蒂瓦拉发生另一起枪战

在另一起事件中，CCD警方称，巴蒂瓦拉村发生枪战，造成一名男子死亡、另一名男子受伤。据其说法，五名持枪人员骑着两辆摩托车，在巴蒂瓦拉桥附近的检查站没有停车，弃下摩托车后从田地里开始射击。

警方表示，枪战持续了15分钟。此后发现两名受伤男子，他们自称分别是来自拉詹普尔的卡里姆·巴赫什和来自科特阿杜的哈尼夫。执法人员称，他们被自己的同伙打伤：卡里姆·巴赫什当场死亡，哈尼夫被送往博瓦纳的THQ医院。警方还称缴获了两把手枪，并就这两名男子及其逃跑的三名同伙立案。

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