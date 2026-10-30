В Чиниоте, Пакистан, во время операции подразделения Crime Control Department погиб мужчина, который, по данным полиции, фигурировал в деле об убийстве 10-летнего мальчика. Как сообщает Dawn, полиция заявила, что это произошло в ночь на среду.

Перестрелка возле хоккейного стадиона

По версии полиции, группа CCD под руководством ответственного за Бховану Иджаза Асгара установила блокпост возле хоккейного стадиона. Правоохранители подали сигнал остановиться двум людям на мотоцикле, однако те, как утверждает полиция, оставили транспортное средство, побежали к прилегающим полям и открыли огонь.

Полиция сообщила, что ее сотрудники укрылись за служебным фургоном. Помощник субинспектора Абид Али получил попадание пули, но не пострадал благодаря бронежилету. В ходе последующих поисков правоохранители, по их словам, нашли раненого мужчину, в которого якобы выстрелил его напарник, скрывшийся с места происшествия.

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Мужчина назвался Васимом Акрамом из Налка-Адды в Бховане, после чего потерял сознание. Медики службы Rescue 1122, прибывшие на место, констатировали его смерть. По данным полиции, Акрам фигурировал в деле об убийстве 10-летнего Али, сына его работодателя.

Еще одна перестрелка в Батти-Вале

В отдельном случае полиция CCD заявила о гибели одного и ранении другого мужчины во время перестрелки в деревне Батти-Вала. По ее версии, пятеро вооруженных людей на двух мотоциклах не остановились на блокпосту возле моста Батти-Вала, оставили мотоциклы и начали стрелять с полей.

Полиция заявила, что перестрелка продолжалась 15 минут. После нее нашли двух раненых, назвавшихся Каримом Бакхшем из Раджанпура и Ханифом из Кот-Адду. По утверждению правоохранителей, их ранили собственные напарники: Карим Бакш умер на месте, а Ханифа доставили в больницу THQ в Бховане. Полиция также сообщила об изъятии двух пистолетов и регистрации дела в отношении этих двух мужчин и троих их напарников, скрывшихся с места.

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