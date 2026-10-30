W Chiniot w Pakistanie podczas operacji jednostki Crime Control Department zginął mężczyzna, który według policji był powiązany ze sprawą o zabójstwo 10-letniego chłopca. Jak informuje Dawn, policja podała, że doszło do tego w nocy ze środy na czwartek.

Strzelanina w pobliżu stadionu hokejowego

Według policji grupa CCD pod dowództwem odpowiedzialnego za Bhowanę Ijaza Asghara ustawiła punkt kontrolny w pobliżu stadionu hokejowego. Funkcjonariusze dali sygnał do zatrzymania dwóm osobom na motocyklu, jednak te, jak twierdzi policja, porzuciły pojazd, pobiegły na pobliskie pola i otworzyły ogień.

Policja poinformowała, że jej funkcjonariusze schronili się za służbowym furgonem. Zastępca inspektora Abid Ali został trafiony kulą, ale nie odniósł obrażeń dzięki kamizelce kuloodpornej. Podczas późniejszych poszukiwań funkcjonariusze, jak podają, znaleźli rannego mężczyznę, którego miał postrzelić jego wspólnik, który zbiegł z miejsca zdarzenia.

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Mężczyzna przed utratą przytomności przedstawił się jako Wasim Akram z Nalka Adda w Bhowanie. Ratownicy Rescue 1122, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili jego zgon. Według policji Akram był powiązany ze sprawą o zabójstwo 10-letniego Alego, syna jego pracodawcy.

Kolejna strzelanina w Bhatti Wala

W odrębnym przypadku policja CCD poinformowała o śmierci jednego i zranieniu drugiego mężczyzny podczas strzelaniny w wiosce Bhatti Wala. Według jej wersji pięć uzbrojonych osób na dwóch motocyklach nie zatrzymało się na punkcie kontrolnym w pobliżu mostu Bhatti Wala, porzuciło motocykle i zaczęło strzelać z pól.

Policja podała, że strzelanina trwała 15 minut. Po niej znaleziono dwóch rannych mężczyzn, którzy przedstawili się jako Karim Bakhsh z Rajanpuru i Hanif z Kot Addu. Według funkcjonariuszy zostali oni ranni z rąk własnych wspólników: Karim Bakhsh zmarł na miejscu, a Hanifa przewieziono do szpitala THQ w Bhowanie. Policja poinformowała także o zabezpieczeniu dwóch pistoletów i wszczęciu sprawy przeciwko tym dwóm mężczyznom oraz trzem ich wspólnikom, którzy uciekli.

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