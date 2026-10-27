巴基斯坦在加强行动前禁止皮申集会——《黎明报》

巴基斯坦俾路支省当局在决定加强打击犯罪分子的行动后，立即禁止在皮申县举行集会。实施《刑事诉讼法》第144条的命令由该省内政部长米尔·齐亚乌拉·朗戈韦发布。

据《黎明报》报道，该决定是在一次讨论皮申及其他地区安全局势的会议上作出的。朗戈韦表示，保护公民的生命和财产是省政府的首要优先事项。

安全会议

来自皮申的部落长老和宗教人士、公共账目委员会主席阿斯加尔·塔林、立法者赛义德·扎法尔·阿加和阿斯凡迪亚尔·卡卡尔、内政部门额外首席秘书哈姆扎·沙夫卡特、皮申专区专员、副警察总监、县警察官员及其他官员参加了此次会议。

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其他县的杀人事件

此外，警方报告称，杰哈尔马格西县加特拉地区又有两名男子死亡。他们的尸体在路边被发现；死者被确认为毛尔维·萨迪克·阿布罗和利亚卡特·阿里·阿布罗。该案死亡人数增至四人。

警方称，10月17日，五名男子从甘达瓦前往哈里时，在科特拉警察局管辖区内被武装人员绑架。执法人员表示，调查仍在进行中。

此外，在卡奇县桑尼地区，武装袭击者枪杀了一名年轻男子加齐·汗，他是德拉穆拉德贾马利居民。警方将遗体送往医院，并展开谋杀案调查。

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