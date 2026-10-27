Pakistan zakazał zgromadzeń w Pishinie przed nasileniem operacji — Dawn

Władze pakistańskiej prowincji Beludżystan ze skutkiem natychmiastowym zakazały organizowania zgromadzeń w okręgu Pishin po podjęciu decyzji o nasileniu operacji przeciwko przestępcom. Nakaz zastosowania artykułu 144 Kodeksu postępowania karnego wydał minister spraw wewnętrznych prowincji Mir Ziaullah Langove.

Jak podaje Dawn, decyzję podjęto podczas spotkania dotyczącego sytuacji bezpieczeństwa w Pishinie i innych rejonach. Langove oświadczył, że ochrona życia i mienia obywateli jest najwyższym priorytetem rządu prowincji.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa

W spotkaniu uczestniczyli starszyzna plemienna i przywódcy religijni z Pishinu, przewodniczący Komisji Rachunków Publicznych Asghar Tareen, ustawodawcy Syed Zafar Agha i Asfandyar Kakar, dodatkowy główny sekretarz departamentu spraw wewnętrznych Hamza Shafqat, komisarz dywizji Pishin, zastępca generalnego inspektora policji, okręgowy oficer policji oraz inni urzędnicy.

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Zabójstwa w innych okręgach

Osobno policja poinformowała o śmierci kolejnych dwóch mężczyzn w rejonie Gathra w okręgu Jhal Magsi. Ich ciała znaleziono przy drodze; ofiary zidentyfikowano jako Maulvi Sadiqa Abro i Liaquata Alego Abro. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w tej sprawie wzrosła do czterech.

Według policji 17 października pięciu mężczyzn zostało uprowadzonych przez uzbrojone osoby, gdy podróżowali z Gandawah do Khari na obszarze właściwości komisariatu policji Kotra. Funkcjonariusze oświadczyli, że śledztwo trwa.

Również w rejonie Sanni w okręgu Kachhi uzbrojeni napastnicy zastrzelili młodego mężczyznę, Ghaziego Khana, mieszkańca Dera Murad Jamali. Policja przewiozła ciało do szpitala i wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.

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