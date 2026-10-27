В Пакистане запретили собрания в Пишине перед усилением операций — Dawn
Власти пакистанской провинции Белуджистан немедленно запретили проведение собраний в округе Пишин после решения усилить операции против преступников. Распоряжение о применении статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса издал министр внутренних дел провинции Мир Зиаулла Лангове.
Как сообщает Dawn, решение приняли во время совещания по ситуации с безопасностью в Пишине и других районах. Лангове заявил, что защита жизни и имущества граждан является главным приоритетом правительства провинции.
Совещание по безопасности
Во встрече приняли участие племенные старейшины и религиозные деятели из Пишина, председатель Комитета по государственным счетам Асгар Тарин, законодатели Саид Зафар Ага и Асфандияр Какар, дополнительный главный секретарь департамента внутренних дел Хамза Шафкат, комиссар дивизиона Пишин, заместитель генерального инспектора полиции, окружной офицер полиции и другие должностные лица.
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Убийства в других округах
Отдельно полиция сообщила о гибели еще двух мужчин в районе Гатра округа Джхал-Магси. Их тела нашли на обочине дороги; погибших идентифицировали как Маулви Садика Абро и Лиаката Али Абро. Общее число погибших в этом случае выросло до четырех.
По данным полиции, 17 октября пятерых мужчин похитили вооруженные люди, когда они ехали из Гандаваха в Хари в зоне ответственности полицейского участка Котра. Правоохранители заявили, что расследование продолжается.
Также в районе Санни округа Качхи вооруженные нападавшие застрелили молодого мужчину Гази Хана, жителя Дера-Мурад-Джамали. Полиция доставила тело в больницу и начала расследование убийства.