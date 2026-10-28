В Кветте, Пакистан, глава правительства провинции Белуджистан Сарфраз Бугти признал недостатки в работе Frontier Works Organisation (FWO), которая выполняет дорожные проекты. Он заявил, что даже дороги, построенные в его округе, ухудшились.

Критика в провинциальной ассамблее

Вопрос о состоянии дорожных работ в провинциальной ассамблее поднял лидер Национальной партии и бывший глава правительства Белуджистана доктор Абдул Малик Балоч. Он выразил обеспокоенность из-за остановки работ по проектам Национального управления автомобильных дорог Пакистана (NHA) и призвал вынести этот вопрос перед федеральным правительством, сообщает Dawn.

Балоч также заявил, что FWO предоставляла контракты в соответствии с собственными предпочтениями, а задержки часто объясняла соображениями безопасности. По его словам, большинство директоров проектов работают в Карачи или Исламабаде, а не в Кветте.

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Подрядчики и безопасность

В ответ Бугти сказал, что организация получала проекты с ожиданием качественного выполнения, однако затем передавала работы более мелким субподрядчикам. По его мнению, это приводило к низкому качеству выполнения работ. Глава правительства добавил, что избранная провинциальная ассамблея также разделяет недовольство работой FWO.

Что касается проектов NHA, Бугти отметил, что на часть дорожных схем также влияют проблемы безопасности. По его словам, власти работают над их решением.

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