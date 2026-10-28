W Kwecie w Pakistanie szef rządu prowincji Beludżystan Sarfraz Bugti przyznał, że w pracy Frontier Works Organisation (FWO), realizującej projekty drogowe, występują niedociągnięcia. Oświadczył, że nawet drogi zbudowane w jego okręgu uległy pogorszeniu.

Krytyka w zgromadzeniu prowincjonalnym

Kwestę stanu prac drogowych w zgromadzeniu prowincjonalnym poruszył lider Partii Narodowej i były szef rządu Beludżystanu dr Abdul Malik Baloch. Wyraził zaniepokojenie wstrzymaniem prac nad projektami pakistańskiego Narodowego Zarządu Autostrad (NHA) i wezwał do poruszenia tej sprawy przed rządem federalnym, informuje Dawn.

Baloch oświadczył również, że FWO przyznawała kontrakty zgodnie z własnymi preferencjami, a opóźnienia często tłumaczyła względami bezpieczeństwa. Według niego większość dyrektorów projektów pracuje w Karaczi lub Islamabadzie, a nie w Kwecie.

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Wykonawcy i bezpieczeństwo

W odpowiedzi Bugti powiedział, że organizacja otrzymywała projekty z oczekiwaniem ich wysokiej jakości realizacji, jednak później przekazywała prace mniejszym podwykonawcom. Jego zdaniem prowadziło to do niskiej jakości wykonania prac. Szef rządu dodał, że wybrane zgromadzenie prowincjonalne również podziela niezadowolenie z pracy FWO.

Odnosząc się do projektów NHA, Bugti zauważył, że na część projektów drogowych również wpływają problemy z bezpieczeństwem. Według niego władze pracują nad ich rozwiązaniem.

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