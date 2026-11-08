在巴基斯坦，国民议会相关委员会正在审议的一项法案规定，将私有化委员会与公私合作管理局合并。新机构将被命名为私有化和公私合作委员会。正如《论坛快报》报道的那样，该倡议旨在便利吸引私人投资者参与道路、医院、供水系统和能源设施建设。

预算资金不足

根据私有化委员会的数据，今年联邦发展预算为1.126万亿卢比，而申报的需求为4.1万亿卢比。经济学家将拟议合并与基础设施融资需求和国家预算能力之间的缺口联系起来。

公私合作伙伴关系意味着，私营公司可以为项目融资、建设和运营，而国家通常提供项目实现经济可行性所需的支持。该法案将废除2017年《公私合作管理局法》，并为私有化交易和公私合作项目引入统一的委员会和审批程序。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

统一程序与风险控制

私有化委员会表示，新体系将按照“一个窗口、一部法律和一个负责的委员会”的原则运行。预计项目将有明确的期限和独立的团队，用于项目准备、国家出资、可行性支持和公私合作配套服务的资金不会在财政年度末失效。

每个公私合作项目获批前，国家在该项目下的财政义务将由Finance Division的风险管理部门审查。私有化委员会表示，巴基斯坦在此类项目下的或有负债已超过4720亿卢比。法案规定，公私合作协议将成为公开文件，争端将通过调解、仲裁或私有化上诉法庭解决。

新委员会的理事会将由11至15名成员组成，任期三年，其中8至12名必须为独立成员。其中须至少包括一名公私合作专家和至少两名女性。委员会还表示，现有项目不会在重组期间停止。

关注我们在