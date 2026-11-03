反种族隔离活动人士希拉·巴塞尔于10月31日在南非开普敦去世，享年82岁。她是支持反种族隔离运动工作的组织者之一：帮助囚犯获得教育、组织会议、维持联络网络并负责奖学金事务。Daily Maverick报道。

在学生运动中的工作

巴塞尔原名希拉·拉平斯基，1944年7月3日出生于约翰内斯堡。她曾就读于威特沃特斯兰德大学，并在那里参与学生政治活动。此后，她搬到开普敦，在南非学生全国联盟Nusas工作，并担任总书记。

1973年，种族隔离当局对她和另外七名Nusas领导人发布了禁令。巴塞尔不得参加集会、进入教育机构、工厂和印刷厂，同时活动范围被限制在三个治安法官辖区内。她是八名Nusas领导人中唯一受到完整五年禁令约束的人，该禁令于1978年结束。

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捍卫LGBTQ+权利与公共服务

禁令结束后，巴塞尔在纺织业工作，参与女权主义倡议以及争取女同性恋者和男同性恋者权利的运动。1983年，她领导了Gay Association of South Africa的开普敦分会，后来成为Lesbians and Gays Against Oppression的创始人之一。

20世纪90年代，巴塞尔与其他活动人士一道说服非洲人国民大会将同性恋者和女同性恋者权利纳入政治纲领。她还担任National Coalition for Gay and Lesbian Equality执行机构成员，该组织的运动推动南非1996年宪法纳入了禁止基于性取向歧视的保护条款。1994年选举后，她进入公共服务部门，并加入Strategic Management Committee。时任西开普省卫生与社会福利执行委员会成员的埃布拉希姆·拉苏尔邀请她加入该委员会。

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