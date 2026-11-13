研究人员在西班牙东北部加泰罗尼亚的科瓦-德拉丰特马约尔洞穴中，记录了加托内雷斯-德卡尔帕列特斯洞室墙壁上280个旧石器时代雕刻图案。这一发现由加泰罗尼亚人类古生态与社会演化研究所研究员何塞普·玛丽亚·韦尔热斯于2019年作出，当时他注意到一系列平行线。据ScienceAlert报道。

动物图像与抽象符号

韦尔热斯与考古学家米里亚姆·萨拉斯-阿尔特斯在这些发现中记录了55幅动物图像。其中包括马、鹿、山羊、牛、原牛和熊；部分图形未能识别。墙壁上还有成排的垂直平行线以及复杂的环状构图。研究人员指出，后者的年代尚未确定。

科学家表示，科瓦-德拉丰特马约尔拥有地中海伊比利亚地区已知规模第三大的冰河时代岩画收藏。萨拉斯-阿尔特斯指出，伊比利亚半岛地中海沿岸约75%的已知遗址群不超过五个动物形象图案，而超过90%的遗址群不超过20个。

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仍需进行测年

研究作者推测，这些雕刻可能早于马格德林文化，但这一评估仍需验证。他们计划对其中一幅动物图像上的方解石沉积层进行铀测年。他们认为，图形的某些艺术特征，包括Y形末端和带有三条线的头部，支持其可能具有前马格德林时期来源的观点。

该洞穴于1853年被重新发现，1957年入口清理后，洞穴经常有洞穴探险者、青铜时代文物寻找者和游客到访。在这些图像被认定具有旧石器时代来源之前，人们数十年来一直从其旁边经过，并在一些表面留下现代题字和日期。自1993年起，进入加托内雷斯的通道受到限制；目前，带有雕刻的区域已对游客关闭，以防止进一步损坏。该研究发表于《Antiquity》期刊。

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