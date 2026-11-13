W jaskini Cova de la Font Major w Katalonii, w północno-wschodniej Hiszpanii, badacze udokumentowali 280 paleolitycznych motywów wyrytych na ścianach komory Gatoneres de Cal Pallettes. Odkrycia dokonał w 2019 roku Josep Maria Vergès, badacz z Katalońskiego Instytutu Paleoekologii Człowieka i Ewolucji Społecznej, który zwrócił uwagę na serię równoległych linii. Poinformował o tym ScienceAlert.

Wizerunki zwierząt i abstrakcyjne znaki

Vergès i archeolożka Miriam Salas-Altés zarejestrowali wśród znalezisk 55 wizerunków zwierząt. Są wśród nich konie, jelenie, kozy, bydło, tur i niedźwiedź; części figur nie udało się zidentyfikować. Na ścianach znajdują się także rzędy pionowych równoległych linii oraz złożone kompozycje w kształcie pętli. Badacze zaznaczają, że wiek tych ostatnich nie został jeszcze ustalony.

Według naukowców Cova de la Font Major ma trzeci co do wielkości znany zbiór sztuki naskalnej z epoki lodowcowej w śródziemnomorskiej Iberii. Salas-Altés zwróciła uwagę, że około 75% znanych kompleksów wzdłuż śródziemnomorskiego wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego zawiera nie więcej niż pięć figur zoomorficznych, a ponad 90% — nie więcej niż 20.

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Datowanie dopiero ma zostać przeprowadzone

Autorzy badania przypuszczają, że ryciny mogą być starsze niż kultura magdaleńska, jednak jest to ocena, którą należy jeszcze zweryfikować. Planują przeprowadzić datowanie uranowe nacieków kalcytowych na jednym z wizerunków zwierząt. Ich zdaniem za możliwym przedmagdaleńskim pochodzeniem przemawiają niektóre cechy artystyczne figur, w tym zakończenia w kształcie litery Y oraz głowy z trzema liniami.

Jaskinię ponownie odkryto w 1853 roku, a po oczyszczeniu wejścia w 1957 roku regularnie odwiedzali ją speleolodzy, poszukiwacze artefaktów z epoki brązu i turyści. Zanim obrazy uznano za paleolityczne, ludzie przez dziesięciolecia przechodzili obok nich, pozostawiając na niektórych powierzchniach współczesne napisy i daty. Od 1993 roku ograniczano dostęp do Gatoneres, a obecnie część z rycinami jest zamknięta dla zwiedzających, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Badanie opublikowano w czasopiśmie Antiquity.

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