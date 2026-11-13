У печері Іспанії виявили 280 палеолітичних гравіювань — ScienceAlert

У печері Кова-де-ла-Фонт-Мажор у Каталонії на північному сході Іспанії дослідники задокументували 280 палеолітичних мотивів, вигравіюваних на стінах камери Гатонерес-де-Каль-Пальєтес. Відкриття зробив 2019 року дослідник Каталонського інституту палеоекології людини та соціальної еволюції Жозеп Марія Верґес, який звернув увагу на серію паралельних ліній. Про це повідомляє ScienceAlert.

Зображення тварин і абстрактні знаки

Верґес та археологиня Міріам Салас-Альтес зафіксували серед знахідок 55 зображень тварин. Серед них — коні, олені, кози, велика рогата худоба, тур і ведмідь; частину фігур ідентифікувати не вдалося. На стінах також є ряди вертикальних паралельних ліній і складні петлеподібні композиції. Дослідники зазначають, що вік останніх поки не встановлено.

За даними науковців, Кова-де-ла-Фонт-Мажор має третє за розміром відоме зібрання наскельного мистецтва льодовикового періоду в Середземноморській Іберії. Салас-Альтес звернула увагу, що приблизно 75% відомих комплексів уздовж середземноморського узбережжя Піренейського півострова містять не більш як п’ять зооморфних фігур, а понад 90% — не більш як 20.

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Датування ще належить провести

Автори дослідження припускають, що гравіювання можуть бути давнішими за мадленську культуру, однак це оцінка, яку ще потрібно перевірити. Вони планують провести уранове датування кальцитових нашарувань на одному із зображень тварин. На користь можливого домадленського походження, на їхню думку, свідчать окремі художні ознаки фігур, зокрема Y-подібні закінчення та голови з трьома лініями.

Печеру повторно відкрили 1853 року, а після розчищення входу в 1957 році її регулярно відвідували спелеологи, шукачі бронзових артефактів і туристи. До визнання палеолітичного походження зображень люди проходили поруч із ними десятиліттями, а на деяких поверхнях залишили сучасні написи й дати. Від 1993 року доступ до Гатонереса обмежували, а нині ділянку з гравіюваннями закрито для відвідувачів, щоб запобігти подальшому пошкодженню. Дослідження опублікували в журналі Antiquity.

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