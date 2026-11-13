В пещере Кова-де-ла-Фонт-Мажор в Каталонии на северо-востоке Испании исследователи задокументировали 280 палеолитических мотивов, выгравированных на стенах камеры Гатонерес-де-Каль-Пальетес. Открытие в 2019 году сделал исследователь Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции Жозеп Мария Верґес, который обратил внимание на серию параллельных линий. Об этом сообщает ScienceAlert.

Изображения животных и абстрактные знаки

Верґес и археолог Мириам Салас-Альтес зафиксировали среди находок 55 изображений животных. Среди них — лошади, олени, козы, крупный рогатый скот, тур и медведь; часть фигур идентифицировать не удалось. На стенах также есть ряды вертикальных параллельных линий и сложные петлеобразные композиции. Исследователи отмечают, что возраст последних пока не установлен.

По данным ученых, Кова-де-ла-Фонт-Мажор имеет третье по величине известное собрание наскального искусства ледникового периода в Средиземноморской Иберии. Салас-Альтес обратила внимание, что примерно 75% известных комплексов вдоль средиземноморского побережья Пиренейского полуострова содержат не более пяти зооморфных фигур, а более 90% — не более 20.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Датирование еще предстоит провести

Авторы исследования предполагают, что гравировки могут быть древнее мадленской культуры, однако это оценка, которую еще необходимо проверить. Они планируют провести урановое датирование кальцитовых наслоений на одном из изображений животных. По их мнению, в пользу возможного домадленского происхождения свидетельствуют отдельные художественные признаки фигур, в частности Y-образные окончания и головы с тремя линиями.

Пещеру повторно открыли в 1853 году, а после расчистки входа в 1957 году ее регулярно посещали спелеологи, искатели артефактов бронзового века и туристы. До признания палеолитического происхождения изображений люди десятилетиями проходили рядом с ними, оставляя на некоторых поверхностях современные надписи и даты. С 1993 года доступ к Гатонересу ограничивали, а сейчас участок с гравировками закрыт для посетителей, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Исследование опубликовали в журнале Antiquity.

Читай нас в