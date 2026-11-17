Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ должен определить, нужно ли провести новый подсчёт голосов на выборах в Бундестаг 2025 года. Суд также решит, являются ли результаты голосования действительными. Иск подала партия BSW, не прошедшая в парламент.

Разрыв в голосах

По данным Der Spiegel, для прохождения BSW в Бундестаг не хватило чуть менее 10 тысяч голосов. Издание характеризует этот разрыв как окончательный результат выборов для партии.

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Иск партии

BSW — партия Сары Вагенкнехт. После выборов она заявляла, что её обманули. Теперь партия добивается, чтобы Конституционный суд рассмотрел вопрос повторного подсчёта голосов и действительности выборов.

Решение суда определит, станет ли требование BSW основанием для пересмотра итогов голосования. На момент публикации материала Der Spiegel суд ещё не сообщал об окончательном решении по делу.

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