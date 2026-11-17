Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec w Karlsruhe ma ustalić, czy należy przeprowadzić ponowne przeliczenie głosów w wyborach do Bundestagu w 2025 roku. Sąd rozstrzygnie również, czy wyniki głosowania są ważne. Pozew złożyła partia BSW, która nie weszła do parlamentu.

Różnica głosów

Według Der Spiegel, BSW zabrakło nieco mniej niż 10 tys. głosów, aby wejść do Bundestagu. Publikacja określa tę różnicę jako ostateczny wynik wyborów dla partii.

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Pozew partii

BSW jest partią Sahry Wagenknecht. Po wyborach twierdziła, że została oszukana. Teraz partia domaga się, aby Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył kwestię ponownego przeliczenia głosów i ważności wyborów.

Decyzja sądu określi, czy żądanie BSW będzie podstawą do rewizji wyników głosowania. W momencie publikacji materiału przez Der Spiegel sąd nie ogłosił jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie.

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