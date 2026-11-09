研究人员在阿拉伯半岛的鲁卜哈利沙漠发现了55座古湖的沉积物，但未找到古人类存在的证据。考察队调查了125处地点，在沙漠中行进约1,500公里，ScienceAlert报道。

沙漠中的古湖

鲁卜哈利沙漠也被称为“空白之地”，绵延约1,000公里，是世界上最大的连片沙漠。在更新世的湿润时期，这里曾出现临时湖泊和绿色走廊，早期人类可能沿着这些走廊从非洲穿过阿拉伯地区前往亚洲。

此前的研究将该地区湖泊沉积物的年代确定为约12.2万年至6.7万年前。在这次新考察中，科学家没有在所研究的古湖附近发现人造物品。

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缺乏制作工具的石料

研究作者认为，仅有水源不足以让古人类长期定居。在调查的125处地点中，只有10处发现了适合敲制和制作石器的石料矿藏。这些地点全都位于沙漠边缘。

鲁卜哈利沙漠中央盆地主要由碳酸盐岩和蒸发岩构成，不适合制作石器。研究人员计算得出，在史前阿拉伯地区有水可利用的土地中，57%的区域没有合适的石料原料。

科学家得出结论，阿拉伯半岛适宜居住的地区形成于同时拥有水源和制作石器原料的地方。研究结果发表于《自然》杂志。

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