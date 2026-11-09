Na pustyni Rub al-Chali na Półwyspie Arabskim badacze odkryli osady 55 dawnych jezior, jednak nie znaleźli dowodów obecności dawnych ludzi. Ekspedycja zbadała 125 lokalizacji, pokonując około 1 500 kilometrów przez pustynię, informuje ScienceAlert.

Dawne jeziora na pustyni

Rub al-Chali, znana także jako Pusta Dzielnica, rozciąga się na około 1 000 kilometrów i jest największą na świecie ciągłą pustynią piaszczystą. W wilgotnych okresach plejstocenu powstawały tu tymczasowe jeziora i zielone korytarze, którymi wcześni ludzie mogli przemieszczać się z Afryki przez Arabię do Azji.

Wcześniejsze badania datowały osady jeziorne w regionie na okres od około 122 tysięcy do 67 tysięcy lat temu. Podczas nowej ekspedycji naukowcy nie znaleźli w pobliżu badanych dawnych jezior przedmiotów wykonanych przez ludzi.

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Brakowało kamienia na narzędzia

Autorzy pracy uważają, że sam dostęp do wody nie wystarczał dawnym ludziom do długotrwałego zasiedlenia. Spośród 125 zbadanych lokalizacji tylko w dziesięciu odkryto złoża kamienia nadającego się do rozłupywania i wytwarzania narzędzi kamiennych. Wszystkie te miejsca znajdowały się na obrzeżach pustyni.

Centralna niecka Rub al-Chali składa się głównie ze skał węglanowych i ewaporatowych, które nie nadają się do wytwarzania narzędzi kamiennych. Według obliczeń badaczy na 57% obszaru prehistorycznej Arabii, do którego docierała woda, nie było odpowiedniego surowca kamiennego.

Naukowcy doszli do wniosku, że obszary Półwyspu Arabskiego nadające się do zamieszkania powstawały tam, gdzie jednocześnie dostępne były woda i surowiec do wyrobu narzędzi kamiennych. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature.

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